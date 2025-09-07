رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية: 50 عاما ونحن نناضل ونواجه وندفع الاثمان الغالية وما تخلينا عن ذرة من قناعناتنا وبعد 50 عاما تأكد أن دمائكم لم تذهب هدرا

Lebanon 24