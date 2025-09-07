Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش

Lebanon 24
07-09-2025 | 13:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: أسرانا داخل سجون الاحتلال محرومون من أبسط الحقوق من طعام وشراب وملبس ويعانون الإهمال الطبي
lebanon 24
08/09/2025 01:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: يهمنا أن تحصل الانتخابات النيابية في وقتها وتصويت المغتربين للنواب الـ128 وهناك دور كبير لبري في هذا الاطار رغم الاختلاف بوجهات النظر في الكثير من القضايا
lebanon 24
08/09/2025 01:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الدستور يُحرّم "الترويكا"
lebanon 24
08/09/2025 01:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من الجامعة الثقافية بحث مع وزير العدل أمورا تخص حقوق المغتربين
lebanon 24
08/09/2025 01:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:04 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:01 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:55 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:42 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:29 | 2025-09-07
18:04 | 2025-09-07
18:01 | 2025-09-07
17:55 | 2025-09-07
17:42 | 2025-09-07
17:30 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24