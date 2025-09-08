Advertisement

أخبار عاجلة

"معاريف": المسيّرة اليمنية أصابت مطار رامون إصابة مباشرة أمس وهو ما يعد فشلاً مدوياً لسلاح الجو الإسرائيلي

Lebanon 24
08-09-2025 | 00:46
الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين إلى 8 جراء الهجوم بالطائرة المسيرة على مطار رامون
lebanon 24
08/09/2025 10:21:07 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: الحدث في خان يونس يعد فشلا دراماتيكيا للشاباك ولشعبة الاستخبارات العسكرية وهناك تحقيقات لفهم كيف غفلت الجهتان عن توفير التغطية الاستخباراتية
lebanon 24
08/09/2025 10:21:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو لم يهاجم العاصمة اليمنية صنعاء
lebanon 24
08/09/2025 10:21:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: تصدى "أبو الفضل" للاجتياح الإسرائيلي سنة 1982 في معركة خلدة وأصيب إصابة بالغة
lebanon 24
08/09/2025 10:21:07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
03:19 | 2025-09-08
03:14 | 2025-09-08
03:01 | 2025-09-08
03:00 | 2025-09-08
02:35 | 2025-09-08
02:34 | 2025-09-08
