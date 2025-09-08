Advertisement

أخبار عاجلة

"تاس": الرئيس الروسي قدم مشروع قرار في مجلس الدوما للانسحاب من المعاهدة الأوروبية لـ"حظر التعذيب"

Lebanon 24
08-09-2025 | 02:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة "تسنيم" الإيرانيّة: مشروع عاجل في مجلس النواب الإيرانيّ للإنسحاب من معاهدة حظر الانتشار النوويّ
lebanon 24
08/09/2025 13:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الصين بعد اجتماع مع رئيس مجلس الدوما الروسي: سنعزز العلاقات الثنائية
lebanon 24
08/09/2025 13:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يقر مشروع قرار حول "ترسيخ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات سلميا"
lebanon 24
08/09/2025 13:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس": الرئيس الروسي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي تتناول الملف الأوكراني
lebanon 24
08/09/2025 13:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:47 | 2025-09-08
06:43 | 2025-09-08
06:42 | 2025-09-08
06:37 | 2025-09-08
06:37 | 2025-09-08
06:26 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24