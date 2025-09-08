رئيس كتلة الوفاء للمقـاومة النائب محمد رعد لإذاعة النور: الحكومة ارتكبت خطيئة مشينة بحق البلد وبحق المقـاومة وأعتقد بأنه لا مجال لتصويب الأمور إلا بالعودة والتراجع عن هذه الخطيئة تراجعاً كاملاً

