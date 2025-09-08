Advertisement

الخارجية الأميركية: نراقب الوضع بالقدس عقب هجوم اليوم الإرهابي وواشنطن تدين وتقف إلى جانب صديقتها إسرائيل

08-09-2025 | 09:53
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: نتابع عن كثب الوضع في القدس عقب الهجوم الذي وقع صباح اليوم والولايات المتحدة تدين الإرهاب وتقف إلى جانب إسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 19:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: خطط إسرائيل الجديدة بشأن غزة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المأسوي للغاية في القطاع
lebanon 24
08/09/2025 19:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو ناقش باتصال مع نظيره البريطاني الوضع الإنساني بغزة وجهود التوصل لوقف إطلاق نار
lebanon 24
08/09/2025 19:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء خارجية من دول الاتحاد الأوروبي يدينون خطط إسرائيل لإنشاء مستوطنات شرق القدس
lebanon 24
08/09/2025 19:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
