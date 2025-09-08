Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس المصري: يجب استمرار التنسيق مع أميركا لاحتواء التصعيد في المنطقة

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري يناقش مع الرئيس عون هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة
lebanon 24
08/09/2025 19:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
استراتيجية انفتاحية..لاحتواء التصعيد
lebanon 24
08/09/2025 19:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني استمرار التحرك الإقليمي والدولي لحشد المواقف ضد مخططات إسرائيل في غزة
lebanon 24
08/09/2025 19:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: استمرار هذه الاعتداءات يُعرّض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر والتصعيد
lebanon 24
08/09/2025 19:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:27 | 2025-09-08
12:27 | 2025-09-08
12:26 | 2025-09-08
12:07 | 2025-09-08
11:55 | 2025-09-08
11:38 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24