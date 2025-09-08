Advertisement

عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم: الأفكار الأميركية تطلب نزع سلاح المقاومة دون عن حديث عن إعادة إعمار قطاع غزة

Lebanon 24
08-09-2025 | 11:55
