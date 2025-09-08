28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تابع اتصالاته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة البقاع ودان بشدة الاعتداءات التي طالت جرود الهرمل
Lebanon 24
08-09-2025
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
تابع
Advertisement
