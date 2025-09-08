Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفلسطيني: التحضيرات جارية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناتو: التحضيرات جارية لنقل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا بسرعة
lebanon 24
08/09/2025 22:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: من دون السعودية لم نكن نصل لانتخابات رئاسية في لبنان
lebanon 24
08/09/2025 22:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: لا حكم لحماس بعد انتهاء الحرب وستسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية لأننا نريد دولة غير مسلحة
lebanon 24
08/09/2025 22:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلماني الفرنسي توماس بورت: إسرائيل تنظم أكبر عملية تهجير للسكان الفلسطينيين منذ عام 1967
lebanon 24
08/09/2025 22:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:12 | 2025-09-08
15:05 | 2025-09-08
15:00 | 2025-09-08
14:17 | 2025-09-08
14:14 | 2025-09-08
13:40 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24