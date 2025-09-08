Advertisement

تدمير "برج السلام" السكني وسط مدينة غزة بعدما قصفته طائرات الجيش الإسرائيلي (سكاي نيوز)

08-09-2025 | 15:23
مواضيع ذات صلة
فيديو من غزة... هكذا انهار "برج السوسي" بعدما قصفته طائرات إسرائيليّة
lebanon 24
09/09/2025 00:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يبدأ بحملة تدريجية لقصف الأبراج السكنية في مدينة غزة
lebanon 24
09/09/2025 00:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال تقصف شقة سكنية محيط مدرسة القاهرة في حي الرمال بمدينة غزة
lebanon 24
09/09/2025 00:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"والا": الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة هدم أبراج سكنية وسط غزة
lebanon 24
09/09/2025 00:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
