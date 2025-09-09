Advertisement

إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: نحو 100 ألف شخص غادروا مدينة غزة حتى الآن

09-09-2025 | 01:33
نتنياهو لسكان مدينة غزة: غادروا الآن
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: احتلال مدينة غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطويقها الذي سيستمر نحو شهرين
"العربية" نقلاً عن مصدر أمني سوري: التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعا
إعلام إسرائيلي عن مصدر: لا مؤشرات حتى الآن على أن حماس تبدي مرونة في مواقفه
