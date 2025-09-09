Advertisement

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بهدم كل مبنى غير قانوني في القرى التي خرج منها منفذو عملية القدس وسحب 750 تصريح عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل

Lebanon 24
09-09-2025 | 02:32
