Advertisement

أخبار عاجلة

بهتافات "مجرم وخائن" تم استقبال نتنياهو خلال دخوله إلى قاعة المحكمة اليوم للإدلاء بشهادته في إطار قضايا الفساد

Lebanon 24
09-09-2025 | 03:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: بدء جلسة محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم فيها
lebanon 24
09/09/2025 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية: وقف جلسة محاكمة نتنياهو في أعقاب تلقيه تحديثا أمنيا وخروجه من قاعة المحكمة
lebanon 24
09/09/2025 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يصف زعيما عالميا بــ"خائن إسرائيل"
lebanon 24
09/09/2025 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب أرسنال السابق يواجه قضايا "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" أمام المحكمة
lebanon 24
09/09/2025 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:02 | 2025-09-09
05:00 | 2025-09-09
04:59 | 2025-09-09
04:46 | 2025-09-09
04:45 | 2025-09-09
04:43 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24