Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع السورية: قائد القوات الجوية التقى في أنقرة مع رئيس الأركان التركي

Lebanon 24
09-09-2025 | 03:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرا الدفاع التركي والسوري يوقّعان في أنقرة مذكرة تفاهم بشأن التدريب والاستشارات العسكرية
lebanon 24
09/09/2025 12:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا: نعمل مع الألمان لنقل بطاريات الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا
lebanon 24
09/09/2025 12:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: يجب رفع مستوى الردع وتحديث الأسلحة العسكرية والدفاع الجوي والفضاء السيبراني
lebanon 24
09/09/2025 12:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: تحدثت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن خططنا بمدينة غزة وإكمال المهمة
lebanon 24
09/09/2025 12:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:02 | 2025-09-09
05:00 | 2025-09-09
04:59 | 2025-09-09
04:46 | 2025-09-09
04:45 | 2025-09-09
04:43 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24