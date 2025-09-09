29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري في إطار قانون البرلمان الإيراني
Lebanon 24
09-09-2025
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
09/09/2025 13:53:56
09/09/2025 13:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع قرار البرلمان الإيراني رداً على قرار الترويكا الأوروبية: وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
مشروع قرار البرلمان الإيراني رداً على قرار الترويكا الأوروبية: وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
09/09/2025 13:53:56
09/09/2025 13:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع كالاس إجراء الترويكا غير المسؤول والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع كالاس إجراء الترويكا غير المسؤول والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
09/09/2025 13:53:56
09/09/2025 13:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الذرية الإيرانية: التعامل مع الوكالة الدولية سيكون تبعا للقانون الذي أقره البرلمان (الحدث)
Lebanon 24
الذرية الإيرانية: التعامل مع الوكالة الدولية سيكون تبعا للقانون الذي أقره البرلمان (الحدث)
09/09/2025 13:53:56
09/09/2025 13:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وكالة "تسنيم" للأنباء عن مصدر إيراني يرجح الوصول إلى اتفاق اليوم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
وكالة "تسنيم" للأنباء عن مصدر إيراني يرجح الوصول إلى اتفاق اليوم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
06:39 | 2025-09-09
09/09/2025 06:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: متظاهرون في نيبال يشعلون النار في مبنى البرلمان
Lebanon 24
أ ف ب: متظاهرون في نيبال يشعلون النار في مبنى البرلمان
06:30 | 2025-09-09
09/09/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر باستهداف مربع سكني كامل شمال غرب مدينة غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر باستهداف مربع سكني كامل شمال غرب مدينة غزة
06:13 | 2025-09-09
09/09/2025 06:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأونروا": لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ناهيك عن منطقة إنسانية
Lebanon 24
"الأونروا": لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ناهيك عن منطقة إنسانية
06:10 | 2025-09-09
09/09/2025 06:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: الجيش بحاجة إلى تعزيز إمكانياته وسنعمل مع الدول الصديقة على هذا الأمر
Lebanon 24
سلام: الجيش بحاجة إلى تعزيز إمكانياته وسنعمل مع الدول الصديقة على هذا الأمر
06:02 | 2025-09-09
09/09/2025 06:02:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
07:53 | 2025-09-08
08/09/2025 07:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
Lebanon 24
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
11:01 | 2025-09-08
08/09/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:39 | 2025-09-09
وكالة "تسنيم" للأنباء عن مصدر إيراني يرجح الوصول إلى اتفاق اليوم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
06:30 | 2025-09-09
أ ف ب: متظاهرون في نيبال يشعلون النار في مبنى البرلمان
06:13 | 2025-09-09
الجيش الإسرائيلي ينذر باستهداف مربع سكني كامل شمال غرب مدينة غزة
06:10 | 2025-09-09
"الأونروا": لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ناهيك عن منطقة إنسانية
06:02 | 2025-09-09
سلام: الجيش بحاجة إلى تعزيز إمكانياته وسنعمل مع الدول الصديقة على هذا الأمر
05:59 | 2025-09-09
سلام: الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك التي تنص إضافة الى ما ورد باتفاق وقف اطلاق النار بنود اضافية مثل دعم الجيش واعادة الاعمار
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 13:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 13:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 13:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24