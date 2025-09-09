Advertisement

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أدعو الدول الأعضاء للتحرك بشكل جماعي بشأن الوضع في قطاع غزة

Lebanon 24
09-09-2025 | 04:46
مواضيع ذات صلة
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: ضغطنا على إسرائيل كثيرا بشأن سلوكها في غزة
lebanon 24
09/09/2025 13:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا نسعى لمعاقبة إسرائيل بل للضغط عليها لتحسين الوضع الإنساني بغزة
lebanon 24
09/09/2025 13:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: الاتحاد يدين قتل الصحافيين في مدينة غزة
lebanon 24
09/09/2025 13:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن تبريره
lebanon 24
09/09/2025 13:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
06:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
06:54 | 2025-09-09
06:39 | 2025-09-09
06:30 | 2025-09-09
06:13 | 2025-09-09
06:10 | 2025-09-09
06:02 | 2025-09-09
