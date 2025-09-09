Advertisement

أخبار عاجلة

سانا: وزير الخارجية السوري يعقد اجتماعا موسعا مع الوفد الروسي

Lebanon 24
09-09-2025 | 06:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين
lebanon 24
09/09/2025 17:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن غزة.. ترامب يعقد اجتماعا موسعا اليوم في البيت الأبيض
lebanon 24
09/09/2025 17:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: وصول وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له إلى قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية بموسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
lebanon 24
09/09/2025 17:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد في بيكين اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الصيني (ريا نوفوستي)
lebanon 24
09/09/2025 17:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2025-09-09
09:58 | 2025-09-09
09:53 | 2025-09-09
09:51 | 2025-09-09
09:50 | 2025-09-09
09:47 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24