Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية وآخرها قصف عدد من المناطق في محافظتي حمص واللاذقية

Lebanon 24
09-09-2025 | 08:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: ندين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا
lebanon 24
09/09/2025 17:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تدين استمرار الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين وتؤكد دعمها الكامل للأشقاء في مصر
lebanon 24
09/09/2025 17:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تدين التصعيد الخطير في جنوب سوريا وتستنكر الغارات الإسرائيلية على المنطقة (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/09/2025 17:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية تدين وتستنكر بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى وتحذر من التصعيد
lebanon 24
09/09/2025 17:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2025-09-09
09:58 | 2025-09-09
09:53 | 2025-09-09
09:51 | 2025-09-09
09:50 | 2025-09-09
09:47 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24