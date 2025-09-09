Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها

Lebanon 24
09-09-2025 | 10:53
