أخبار عاجلة

حزب الله: ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي طال الوفد القيادي المفاوض لحماس خلال اجتماع له في الدوحة

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:41
مندوب سوريا بالأمم المتحدة: ندين العدوان الإسرائيلي بأشد العبارات
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
حماس تعلن رسميا "فشل اغتيال قيادات الوفد المفاوض" في الدوحة
