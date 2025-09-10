Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر في الناتو: هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها طائرات تابعة للحلف في مواجهة تهديد محتمل داخل بولندا

Lebanon 24
10-09-2025 | 03:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مصادر: هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها تغييرات كبيرة في الحرم الإبراهيمي منذ عام 1994
lebanon 24
10/09/2025 13:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحلف الناتو: انتهاك روسيا لأجواء بولندا الليلة الماضية ليس حادثا معزولا وما حدث أظهر أننا قادرون على الدفاع عن أراضي الناتو وأجوائه
lebanon 24
10/09/2025 13:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: نطلب من الناتو تفعيل بند التشاور في حال التهديد
lebanon 24
10/09/2025 13:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: روسيا لا تقبل أي قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا تحت غطاء "قوات حفظ للسلام"
lebanon 24
10/09/2025 13:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:55 | 2025-09-10
06:53 | 2025-09-10
06:51 | 2025-09-10
06:35 | 2025-09-10
06:34 | 2025-09-10
06:33 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24