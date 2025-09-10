Advertisement

الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: قضية فلسطين أبرز قضية تُعبّر عن الوحدة الإسلامية ونحن وقفنا إلى جانبها وضحيّنا من أجلها وعلينا أن نكون مع أهل غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الإسرائيلي - الأميركي

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:46
