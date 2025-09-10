Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: المقاومة ساهمت في استقرار لبنان لأنها ساهمت في انطلاق العهد عبر إيصال الرئيس عون إلى الرئاسة وعبر التصدي للعدو

Lebanon 24
10-09-2025 | 11:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: نقف إلى جانب قطر و "المقاومة" ساهمت باستقرار لبنان
lebanon 24
10/09/2025 22:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بطرس حرب: ملف صرف دعاية النشاطات الثقافية وغيرها ساهمت في انطلاقة ثقافية ورياضية للبنان فصلاحياتي الدستورية سمحت لي بصرفهم من دون سند قانونيّ
lebanon 24
10/09/2025 22:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إنجازات المقاومة مشرّفة ويجب أن نسأل الذين لم يقاوموا أين أنتم من العدوان والسيادة
lebanon 24
10/09/2025 22:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا يمكن القول أنني كمقاومة أستطيع أن أمنع أي عدوان فالمقاومة تحاول أن تطرد العدو أو تعيقه ولكنها لا تستطيع منع العدوان بل تواجهه
lebanon 24
10/09/2025 22:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:48 | 2025-09-10
15:46 | 2025-09-10
15:41 | 2025-09-10
15:40 | 2025-09-10
15:22 | 2025-09-10
15:07 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24