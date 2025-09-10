Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: لدى أميركا والعدو هدف واحد وهو تجريد لبنان من قوته ليصبح لقمة سائغة أمام مشروع إسرائيل الكبرى

Lebanon 24
10-09-2025 | 11:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبلان: لبنان ليس لقمة سائغة لواشنطن ولا لغيرها
lebanon 24
10/09/2025 22:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نقف إلى جانب قطر في مواجهة هذا العدوان وهو ليس عدواناً استثنائياً بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع "إسرائيل الكبرى"
lebanon 24
10/09/2025 22:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: على الدولة وضع خطط لمواجهة الضغط وحماية الأمن والسيادة لا تجريد مواطنيها من قدرتهم وخسارة أوراق القوة
lebanon 24
10/09/2025 22:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا نقبل بالتخلي التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
10/09/2025 22:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:48 | 2025-09-10
15:46 | 2025-09-10
15:41 | 2025-09-10
15:40 | 2025-09-10
15:22 | 2025-09-10
15:07 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24