Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني يشيد في اتصال مع نظيره المصري بوساطة القاهرة للتقريب بين طهران ووكالة الطاقة الذرية مما أفضى إلى التوصل لاتفاق

Lebanon 24
10-09-2025 | 12:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يؤكد لدى استقباله نظيره الإيراني في القاهرة أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف للتوصل لتسوية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
10/09/2025 22:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة
lebanon 24
10/09/2025 22:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية خطوة إيجابية لتعزيز تهدئة توتر المسألة النووية الإيرانية
lebanon 24
10/09/2025 22:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء إيرانية: وزير الخارجية الإيراني يعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في سوريا
lebanon 24
10/09/2025 22:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:48 | 2025-09-10
15:46 | 2025-09-10
15:41 | 2025-09-10
15:40 | 2025-09-10
15:22 | 2025-09-10
15:07 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24