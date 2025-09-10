Advertisement

نتنياهو: لاحقنا العقول المدبرة التي ارتكبت مذبحة السابع من تشرين الأول وفعلنا ذلك في قطر التي توفر ملاذا للإرهابيين وتمول حماس

Lebanon 24
10-09-2025 | 13:35
