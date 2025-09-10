27
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
ماكرون: حالة الحرب الدائمة في غزة لا يمكن أن تستمر
Lebanon 24
10-09-2025
|
16:11
photos
0
