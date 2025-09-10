Advertisement

"وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ نتنياهو بأن قرار استهداف قادة حماس بالدوحة لم يكن قراراً حكيماً

10-09-2025 | 17:32
قرار الهجوم على "حماس" في قطر "لم يكن حكيما".. ترامب "يوبخ" نتنياهو!
"وول ستريت جورنال": ترامب عبر لنتنياهو عن إحباطه وصدمته من الغارة الإسرائيلية على قادة حماس في الدوحة
"يديعوت أحرونوت": نتنياهو أعطى الفريق المفاوض بالدوحة مرونة أكبر وخيارات لاتخاذ القرار
"وول ستريت جورنال": ويتكوف أبلغ القادة الأوروبيين أن ترامب منفتح لعقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلنسكي
