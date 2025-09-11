28
بيروت
29
طرابلس
28
صور
27
جبيل
27
صيدا
28
جونية
27
النبطية
27
زحلة
26
بعلبك
15
بشري
26
بيت الدين
23
كفردبيان
أخبار عاجلة
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: أوامر بإغلاق المراكز التجارية والمدارس جراء هجوم ضخم بمسيّرات أوكرانية
Lebanon 24
11-09-2025
|
01:44
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: المدينة تعرضت لهجوم أوكراني بـ41 مسيّرة تم إسقاط 28 منها
Lebanon 24
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: المدينة تعرضت لهجوم أوكراني بـ41 مسيّرة تم إسقاط 28 منها
11/09/2025 10:32:46
11/09/2025 10:32:46
11/09/2025 10:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم بيلغورود الروسية: إنذارات بهجوم ضخم بمسيرات أوكرانية
Lebanon 24
حاكم بيلغورود الروسية: إنذارات بهجوم ضخم بمسيرات أوكرانية
11/09/2025 10:32:46
11/09/2025 10:32:46
11/09/2025 10:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية يؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة
Lebanon 24
حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية يؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة
11/09/2025 10:32:46
11/09/2025 10:32:46
11/09/2025 10:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مقاطعة فولغوغراد الروسية: تصدينا لهجوم واسع بالمسيرات كان يستهدف منشآت للنقل والطاقة
Lebanon 24
حاكم مقاطعة فولغوغراد الروسية: تصدينا لهجوم واسع بالمسيرات كان يستهدف منشآت للنقل والطاقة
11/09/2025 10:32:46
11/09/2025 10:32:46
11/09/2025 10:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 36 أنهت عمليتها العسكرية في خان يونس وتستعد الآن لمهامها المقبلة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 36 أنهت عمليتها العسكرية في خان يونس وتستعد الآن لمهامها المقبلة
03:28 | 2025-09-11
03:28 | 2025-09-11
11/09/2025 03:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يعتقل عددا من المقدسيين في بلدة بدو خلال عملية الحصار المتواصلة على بلدات شمالي القدس
Lebanon 24
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يعتقل عددا من المقدسيين في بلدة بدو خلال عملية الحصار المتواصلة على بلدات شمالي القدس
03:03 | 2025-09-11
03:03 | 2025-09-11
11/09/2025 03:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن الخارجية البولندية: دعونا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة انتهاك روسيا لمجالنا الجوي
Lebanon 24
رويترز عن الخارجية البولندية: دعونا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة انتهاك روسيا لمجالنا الجوي
02:59 | 2025-09-11
02:59 | 2025-09-11
11/09/2025 02:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش عن نائب رئيس الموساد السابق رام بن براك بشأن الهجوم على قطر: يجب علينا التفكير جيدا قبل الهجوم بالطائرات على دولة ليس لنا حرب معها وهذه جبهة يفضل عدم فتحها
Lebanon 24
إذاعة الجيش عن نائب رئيس الموساد السابق رام بن براك بشأن الهجوم على قطر: يجب علينا التفكير جيدا قبل الهجوم بالطائرات على دولة ليس لنا حرب معها وهذه جبهة يفضل عدم فتحها
02:50 | 2025-09-11
02:50 | 2025-09-11
11/09/2025 02:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء فنلندا: هناك حاجة لمشاركة الولايات المتحدة بالضمانات الأمنية في أوكرانيا
Lebanon 24
رئيس وزراء فنلندا: هناك حاجة لمشاركة الولايات المتحدة بالضمانات الأمنية في أوكرانيا
02:46 | 2025-09-11
02:46 | 2025-09-11
11/09/2025 02:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
06:09 | 2025-09-10
06:09 | 2025-09-10
10/09/2025 06:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
03:28 | 2025-09-11
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 36 أنهت عمليتها العسكرية في خان يونس وتستعد الآن لمهامها المقبلة
03:03 | 2025-09-11
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يعتقل عددا من المقدسيين في بلدة بدو خلال عملية الحصار المتواصلة على بلدات شمالي القدس
02:59 | 2025-09-11
رويترز عن الخارجية البولندية: دعونا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة انتهاك روسيا لمجالنا الجوي
02:50 | 2025-09-11
إذاعة الجيش عن نائب رئيس الموساد السابق رام بن براك بشأن الهجوم على قطر: يجب علينا التفكير جيدا قبل الهجوم بالطائرات على دولة ليس لنا حرب معها وهذه جبهة يفضل عدم فتحها
02:46 | 2025-09-11
رئيس وزراء فنلندا: هناك حاجة لمشاركة الولايات المتحدة بالضمانات الأمنية في أوكرانيا
02:45 | 2025-09-11
وصول لودريان إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 10:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 10:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 10:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
