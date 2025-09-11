Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها رد مناسب على من يريد الاعتراف بدولة فلسطينية

Lebanon 24
11-09-2025 | 02:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الفلسطيني: نثمّن موقف دولة الإمارات الرافض للإجراءات الإسرائيلية بضم أي أجزاء من الضفة الغربية
lebanon 24
11/09/2025 10:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: حكومة إسرائيل تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة ردا على اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية
lebanon 24
11/09/2025 10:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: حكومة إسرائيل تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة الغربية
lebanon 24
11/09/2025 10:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية ردا على حملة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
lebanon 24
11/09/2025 10:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:32 | 2025-09-11
03:28 | 2025-09-11
03:03 | 2025-09-11
02:59 | 2025-09-11
02:50 | 2025-09-11
02:46 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24