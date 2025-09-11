Advertisement

إذاعة الجيش عن نائب رئيس الموساد السابق رام بن براك بشأن الهجوم على قطر: يجب علينا التفكير جيدا قبل الهجوم بالطائرات على دولة ليس لنا حرب معها وهذه جبهة يفضل عدم فتحها

Lebanon 24
11-09-2025 | 02:50
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: رئيس الموساد ووزير الخارجية مترددان بشأن الهجوم على مدينة غزة
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: محادثات نتنياهو وترامب بعد هجوم قطر كانت جيدة والتنسيق وثيق
الخارجية القطرية: ما يتم تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقاً عار من الصحة
