Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 36 أنهت عمليتها العسكرية في خان يونس وتستعد الآن لمهامها المقبلة

Lebanon 24
11-09-2025 | 03:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يستعد لنقل فرقتين عسكريتين إلى منطقة الجولان وسوريا
lebanon 24
11/09/2025 13:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: عملية خان يونس مستمرة للسيطرة على محور بين شرقها وغربها
lebanon 24
11/09/2025 13:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُقيم ممرًا يفصل شرق خان يونس عن غربها ضمن عملياته في غزة
lebanon 24
11/09/2025 13:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: قواتنا رصدت المسلحين أثناء خروجهم من الأنفاق في خان يونس وتعاملنا معهم
lebanon 24
11/09/2025 13:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:23 | 2025-09-11
06:22 | 2025-09-11
06:14 | 2025-09-11
06:06 | 2025-09-11
06:04 | 2025-09-11
06:04 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24