أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أهدافا في لبنان على بعد 60 كم عن الحدود

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:55
