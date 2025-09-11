Advertisement

عون خلال استقباله لودريان: أي ضغط فرنسي او أميركي على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء

Lebanon 24
11-09-2025 | 06:33
مندوب الجزائر في مجلس الأمن: استمرار دور اليونيفيل محوري لوقف الأعمال العدائية جنوبي لبنان
عون استقبل الممثل الفرنسي الجديد في لجنة وقف الأعمال العدائية
سلام: على أميركا الضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العدائية
نائب رئيس الحكومة طارق متري ردا على سؤال حول ما اذا تم اقرار الخطة: رحبنا بها
