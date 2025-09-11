Advertisement

رئاسة الجمهورية: لودريان شدد على استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة لا سيما العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين لدعم الجيش والاقتصاد وإعادة الاعمار

Lebanon 24
11-09-2025 | 06:37
