رئاسة الجمهورية: لودريان شدد على استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة لا سيما العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين لدعم الجيش والاقتصاد وإعادة الاعمار

Lebanon 24