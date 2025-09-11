29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة "جريمة مكتملة الأركان"
Lebanon 24
11-09-2025
|
09:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: هذه جريمة مكتملة الأركان!
Lebanon 24
اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: هذه جريمة مكتملة الأركان!
11/09/2025 18:43:26
11/09/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ما يتعرض له أسرانا من تعذيب وتنكيل هو جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية
Lebanon 24
حماس: ما يتعرض له أسرانا من تعذيب وتنكيل هو جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية
11/09/2025 18:43:26
11/09/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: قررنا في أعقاب رد حماس إعادة فريق المفاوضات من الدوحة للتشاور
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: قررنا في أعقاب رد حماس إعادة فريق المفاوضات من الدوحة للتشاور
11/09/2025 18:43:26
11/09/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تركية: جهاز الاستخبارات التركي حذر وفد حماس قبل الهجوم الإسرائيلي في الدوحة
Lebanon 24
صحيفة تركية: جهاز الاستخبارات التركي حذر وفد حماس قبل الهجوم الإسرائيلي في الدوحة
11/09/2025 18:43:26
11/09/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
11:42 | 2025-09-11
11/09/2025 11:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: لم يكن هناك جدل في التعيينات وراض على الآليّة و"بدقّ على الخشب"
Lebanon 24
وزير الطاقة: لم يكن هناك جدل في التعيينات وراض على الآليّة و"بدقّ على الخشب"
11:39 | 2025-09-11
11/09/2025 11:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: عرضت حالة مؤسسة الكهرباء الحالية من ناحية القدرة الإنتاجيّة والجباية والدين وفسّرت الخطوات المستقبليّة وسنعالج "بالموجود" بالمدى القصير والهيئة ستتولّى هذه الأمور بطريقة شفّافة
Lebanon 24
وزير الطاقة: عرضت حالة مؤسسة الكهرباء الحالية من ناحية القدرة الإنتاجيّة والجباية والدين وفسّرت الخطوات المستقبليّة وسنعالج "بالموجود" بالمدى القصير والهيئة ستتولّى هذه الأمور بطريقة شفّافة
11:39 | 2025-09-11
11/09/2025 11:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: كان يجب أن تعيّن هذه الهيئة من العام 2002 وكانت بحاجة لتطبيق القانون وهذا ما قمنا به كما أنّها كانت تحتاج إلى قرار سياسي وهذه الهيئة هي تقنيّة ستراقب وتعطي تراخيص وتساعد في القرار وتسهر على إنتاجيّة قطاع الطاقة
Lebanon 24
وزير الطاقة: كان يجب أن تعيّن هذه الهيئة من العام 2002 وكانت بحاجة لتطبيق القانون وهذا ما قمنا به كما أنّها كانت تحتاج إلى قرار سياسي وهذه الهيئة هي تقنيّة ستراقب وتعطي تراخيص وتساعد في القرار وتسهر على إنتاجيّة قطاع الطاقة
11:38 | 2025-09-11
11/09/2025 11:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: سأفسّر دور الهيئة وكيفيّة التسريع في تفعيلها في مؤتمر لي خلال شهر أيلول
Lebanon 24
وزير الطاقة: سأفسّر دور الهيئة وكيفيّة التسريع في تفعيلها في مؤتمر لي خلال شهر أيلول
11:38 | 2025-09-11
11/09/2025 11:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ50 دولار.. إجراء لاكتشاف "المُزوّر"
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ50 دولار.. إجراء لاكتشاف "المُزوّر"
13:00 | 2025-09-10
10/09/2025 01:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
14:20 | 2025-09-10
10/09/2025 02:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
14:52 | 2025-09-10
10/09/2025 02:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:42 | 2025-09-11
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
11:39 | 2025-09-11
وزير الطاقة: لم يكن هناك جدل في التعيينات وراض على الآليّة و"بدقّ على الخشب"
11:39 | 2025-09-11
وزير الطاقة: عرضت حالة مؤسسة الكهرباء الحالية من ناحية القدرة الإنتاجيّة والجباية والدين وفسّرت الخطوات المستقبليّة وسنعالج "بالموجود" بالمدى القصير والهيئة ستتولّى هذه الأمور بطريقة شفّافة
11:38 | 2025-09-11
وزير الطاقة: كان يجب أن تعيّن هذه الهيئة من العام 2002 وكانت بحاجة لتطبيق القانون وهذا ما قمنا به كما أنّها كانت تحتاج إلى قرار سياسي وهذه الهيئة هي تقنيّة ستراقب وتعطي تراخيص وتساعد في القرار وتسهر على إنتاجيّة قطاع الطاقة
11:38 | 2025-09-11
وزير الطاقة: سأفسّر دور الهيئة وكيفيّة التسريع في تفعيلها في مؤتمر لي خلال شهر أيلول
11:27 | 2025-09-11
وزير الطاقة: الهيئة الناظمة هي حجر الأساس لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء وهي ستتولى بعض صلاحيّات الوزير وهذا شيئ إيجابي وسيساعد في تحييد القطاع عن التدخّلات السياسيّة وسيؤمّن الإستمراريّة ويفتح مجال الإستثمار بالطاقة المتجدّدة
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24