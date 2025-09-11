Advertisement

مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار "بيروت 1"

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:56
وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى السرايا الحكومية ويلتقي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
جولة محادثات للودريان في بيروت اليوم بعد زيارة السعودية: دعم الجيش ومؤتمر الإعمار
لودريان يُؤكّد من بعبدا أن مؤتمر دعم الجيش أولوية وانطباعاته "إيجابية" بعد لقائه الموفد السعودي (LBCI)
وزير الخارجية المصري للحدث: مصر ستعقد مؤتمر غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد وقف النار
