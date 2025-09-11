أمير دولة قطر: رحم الله شهيد الوطن بدر الدوسري الذي استشهد أثناء تأدية واجبه كما نسأل المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته جميع الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإسرائيلي الغادر

