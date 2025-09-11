هيئة البث الإسرائيلية: جندي إسرائيلي يضطر إلى مغادرة ألمانيا خشية اعتقاله عقب تقديم ناشطين شكوى تطالب باعتقاله بعد اعترافه أمام الكاميرا بقتل مدنيين في غزة

Lebanon 24