رئيس دولة الإمارات والرئيس الفرنسي يجددان إدانتهما للاعتداء الذي يشكل انتهاكا لسيادة قطر وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها (سكاي نيوز)

12-09-2025 | 01:31
