أخبار عاجلة
القناة الـ12 الإسرائيلية: وزراء إسرائيليون يطالبون بإقناع مصر بمرور المهجرين من غزة عبر أراضيها وهو ما شكك نتنياهو بإمكانية قبول القاهرة به
Lebanon 24
12-09-2025
|
01:54
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر في الموساد: نشك في إمكانية نجاح خطة تهجير الفلسطينيين من غزة
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر في الموساد: نشك في إمكانية نجاح خطة تهجير الفلسطينيين من غزة
12/09/2025 10:00:09
12/09/2025 10:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: الجيش بدأ في مرحلة تطويق مدينة غزة
Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: الجيش بدأ في مرحلة تطويق مدينة غزة
12/09/2025 10:00:09
12/09/2025 10:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: قضاة ملفات نتنياهو يُلزمونه ابتداءً من تشرين الثاني المقبل بالمثول 3 مرات أسبوعيا
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: قضاة ملفات نتنياهو يُلزمونه ابتداءً من تشرين الثاني المقبل بالمثول 3 مرات أسبوعيا
12/09/2025 10:00:09
12/09/2025 10:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: نتنياهو وترامب تحدثا هاتفيا مرتين بعد هجوم قطر
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: نتنياهو وترامب تحدثا هاتفيا مرتين بعد هجوم قطر
12/09/2025 10:00:09
12/09/2025 10:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": اصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة اسرائيلية مُعادية قرب مركبة مقابل شاطئ الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": اصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة اسرائيلية مُعادية قرب مركبة مقابل شاطئ الناقورة
02:44 | 2025-09-12
12/09/2025 02:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: سنستدعي السفير الروسي لدى فرنسا اليوم احتجاجا على الطائرات المسيّرة الروسية التي اخترقت بولندا
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: سنستدعي السفير الروسي لدى فرنسا اليوم احتجاجا على الطائرات المسيّرة الروسية التي اخترقت بولندا
02:43 | 2025-09-12
12/09/2025 02:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: جريحان في غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت سيارة في عيتا الجبل
Lebanon 24
وزارة الصحة: جريحان في غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت سيارة في عيتا الجبل
02:37 | 2025-09-12
12/09/2025 02:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا يرفض التعليق على تصريحات إيران بشأن صفقة محتملة لتبادل سجناء
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا يرفض التعليق على تصريحات إيران بشأن صفقة محتملة لتبادل سجناء
02:31 | 2025-09-12
12/09/2025 02:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأونروا": المدنيون في غزة لا يجدون مكانًا آمنًا ويواجهون انعدامًا متزايدًا للأمن الغذائي
Lebanon 24
"الأونروا": المدنيون في غزة لا يجدون مكانًا آمنًا ويواجهون انعدامًا متزايدًا للأمن الغذائي
02:22 | 2025-09-12
12/09/2025 02:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
07:55 | 2025-09-11
11/09/2025 07:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
11:30 | 2025-09-11
11/09/2025 11:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
14:18 | 2025-09-11
11/09/2025 02:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
08:02 | 2025-09-11
11/09/2025 08:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
14:48 | 2025-09-11
11/09/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
02:44 | 2025-09-12
"لبنان 24": اصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة اسرائيلية مُعادية قرب مركبة مقابل شاطئ الناقورة
02:43 | 2025-09-12
وزير الخارجية الفرنسي: سنستدعي السفير الروسي لدى فرنسا اليوم احتجاجا على الطائرات المسيّرة الروسية التي اخترقت بولندا
02:37 | 2025-09-12
وزارة الصحة: جريحان في غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت سيارة في عيتا الجبل
02:31 | 2025-09-12
وزير خارجية فرنسا يرفض التعليق على تصريحات إيران بشأن صفقة محتملة لتبادل سجناء
02:22 | 2025-09-12
"الأونروا": المدنيون في غزة لا يجدون مكانًا آمنًا ويواجهون انعدامًا متزايدًا للأمن الغذائي
02:09 | 2025-09-12
"لبنان 24": غارة استهدفت سيارة في بلدة عيتا الجبل
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 10:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 10:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 10:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
