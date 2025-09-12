واشنطن بوست عن مصدر إسرائيلي: لم تتم دعوة المسؤول عن مفاوضات الرهائن لمناقشة عملية الدوحة لأن كبار القادة السياسيين افترضوا أنه سيعارض الضربة لأنها تهدد حياة الرهائن

