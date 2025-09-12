مصدر في الخارجية الأميركية: اتخاذ إجراءات بحق الأجانب الذين يُعتبر أنهم يمجّدون أو يبرّرون أو يستخفّون بمقتل تشارلي كيرك وتشديد على أن من يروّج للعنف والكراهية ليس مرحباً به في الولايات المتحدة

Lebanon 24