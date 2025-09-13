رئيس بلديّة جونية فيصل افرام لـmtv: وجّهنا إنذارات إلى المحال المخالفة منذ أكثر من شهر وتلك التي تُقفَل اليوم لم يقدّم أصحابها المستندات المطلوبة منهم

