وزير الخارجية الأردني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية الوقوف إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها

Lebanon 24
13-09-2025 | 06:41
الخارجية الأردنية تجدد وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها
سلطنة عمان: نقف مع قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس سلام على ضرورة وقف أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني وضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية وإحترام سيادة لبنان
مجلس الأمن الدولي: المجلس يؤكد دعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة
