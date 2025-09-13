وزير الطاقة والمياه جو الصدي حول قضية السفينة Hawk lll: وجّهنا إخباراً إلى النيابة العامة في 25 آب للتحقيق بنوعية الفيول والمنشأ ونحافظ على حقوق الدولة من خلال الكفالة المالية ونحن بانتظار التحقيقات حول المنشأ (mtv)

