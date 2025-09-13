Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السودانية: نرحب بأي جهد إقليمي أو دولي يساعد في إنهاء الحرب

Lebanon 24
13-09-2025 | 12:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نرحب بأي تحرك من الوسطاء لوقف الحرب
lebanon 24
14/09/2025 04:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: التعامل مع الحكومة الموازية بأي شكل من الأشكال يعتبر تعديا على السودان
lebanon 24
14/09/2025 04:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا: اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا لا يساعد في جهود إنهاء حرب أوكرانيا
lebanon 24
14/09/2025 04:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من قادة أوروبيين: نرحب بجهود ترامب لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا وإنهاء الحرب الروسية وتحقيق السلام العادل والدائم
lebanon 24
14/09/2025 04:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:39 | 2025-09-13
16:34 | 2025-09-13
15:33 | 2025-09-13
15:27 | 2025-09-13
15:22 | 2025-09-13
15:12 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24