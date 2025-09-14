29
بيروت
29
طرابلس
29
صور
27
جبيل
27
صيدا
28
جونية
29
النبطية
28
زحلة
30
بعلبك
15
بشري
25
بيت الدين
25
كفردبيان
أخبار عاجلة
اشتباكات مستمرة منذ ساعات بين فصائل السويداء وقوى الأمن الداخلي السورية في قرية عرى بين محافظتي السويداء ودرعا (سكاي نيوز)
Lebanon 24
14-09-2025
|
04:56
