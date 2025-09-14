Advertisement

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة وادي عربة جنوبي إسرائيل

Lebanon 24
14-09-2025 | 05:09
